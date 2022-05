Mental Health: खुश रहने के लिए बेहद जरूरी हैं ये इमोशनल डिटॉक्स, इन 4 स्टेप्स को जरूर करें फॉलो

Mental Health Tips: शारीरिक सेहत के ऊपर तो सभी ध्यान देते हैं लेकिन वहीं मेन्टल हेल्थ की केयर करना भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ बुरा हो जाता है या किसी से रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसे में दिमाग की सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जानिए कि दिमाग की सेहत को स्वस्थ बना के रखने के लिए इमोशनल डिटॉक्स क्यों जरूरी होता है।

Mental Health Tips: लाइफ में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिनके कारण हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेकअप हो जाना, करियर से जुड़ा सपना पूरा न होना और किसी अपने को खो देना। ऐसी स्थितियाँ उतपन्न होने पर व्यक्ति न केवल मेंटली कमजोर हो जाता है, वहीं उसके व्यवहार में ही इसका बुरा असर पड़ता है। इसके होने पर व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वहीं दिमाग में हमेसा नेगेटिव चीजें ही घूमती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति को मेन्टल डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है, इसे अपनाने से व्यक्ति कि लाइफ में फिर से खुशियां आने लगती हैं।

emotional detox is necessary for physical and mental health