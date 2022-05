खड़े होकर पानी पीने की आदत आपको तो नहीं? इस गलत तरीके से होते हैं 5 बड़े नुकसान

बहुत से लोग पानी पीते हुए एक नहीं कई गलतियां करते हैं। अगर आप भी खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपको पांच समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं,गलत तरीके से पानी पीने के और भी कई नुकसान होते हैं।

तो चलिए आज आपको बताएं कि पानी पीते हुए किन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है और खड़े होकर पानी पीने के नुकसान क्या-क्या हैं।

पानी पीते समय ना करें ये गलतियां-Do not make these mistakes while drinking water

एक बार में बहुत सारा पानी पीना

अगर आपको प्यास लगती है या पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक साथ बहुत सारा पानी पीते हैं तो तय है इससे आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। एक दिन में तीन से चार लीटर पीना चाहिए न कि एक बार में ही आप एक से दो लीटर पानी पीने की आदत डाल लें। अचानक से शरीर में जब ज्यादा पानी होता है तो इससे सोडियम का स्तर कम होता है और लो बीपी की समस्या हो सकती है।

बहुत जल्‍दी-जल्‍दी पानी पीना

अगर आप बहुत जल्‍दी जल्‍दी पानी पीते हैं तो ये भी सही नहीं है। पानी धीरे-धीरे पीना चाहिए और गिलास से पीना चाहिए। बॉटल या जग से लगातार गटकते हुए पानी पीना सीने में चोट लगने का खतरा पैदा कर सकता है। यही नहीं कई बार पानी सीधे पैरों तक जाता है और एडिमा का खतरा बढ़ जाता है।

खड़े होकर पानी पीने के नुकसान

खड़े होकर पानी पीने से पेट पर दबाव सबसे ज्यादा पड़ता है। पानी सीधा इसोफेगस के जरिए प्रेशर के साथ पेट में तेजी से पहुंचता है. इससे पेट और पेट के आसपास की जगह और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान हो सकता है।

खाते समय पानी पीना

खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो इससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है। पानी गैस्ट्रिक जूस को पतला कर देता है और इस वजह से खाना पचाने में मुश्किल होती है और ब्लोटिंग की समस्या होती है। हमेशा खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए।

बहुत ठंडा पानी पीना

गर्मी बहुत अधिक ठंडा पानी पीना योनि तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है. इस वजह से आपकी इम्‍यूनिटी भी कम हो सकती है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक से सलाह जरूर लें। 'पत्रिका' इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।