40 से ऊपर उम्र वालों को यह जांच कराना बेहद जरूरी

Glaucoma symptoms : अगर आपके परिवार में मोतियाबिंद (Cataracts) की बीमारी है, आपकी उम्र 40 साल से अधिक है या आंखों में दर्द, दबाव, सिरदर्द या रोशनी के आसपास इंद्रधनुषी रंग का हल्का दिखाई देता है, तो आंखों की जांच (Eye examination) करवाना जरूरी है. इन लक्षणों को नजरअंदाज करने से ग्लूकोमा (Glaucoma) से जुड़ी आंखों की परिधीय दृष्टि स्थायी रूप से कमजोर हो सकती है.

It is necessary for people above 40 to get checked for cataract