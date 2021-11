Things Never To Put In The Fridge: इन खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने से हो सकते हैं नुकसान

Things Never To Put In The Fridge: हम में से अधिकतर लोग ब्रेड के खराब होने के डर से उसे फ्रिज में ही रखते हैं और कई दिनों तक उसका उपयोग करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ब्रेड को फ्रिज में रखने से यह जल्दी सूख जाती है और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है।