मौसम चाहे कैसा भी हो, इन घरेलू टिप्स से घर में नहीं ठीक पाएगा एक भी मच्छर

मच्छरों दूर करते हैं ये घरेलू टिप्स These home tips will keep mosquitoes away मच्छर को भगाने वाले पौधे प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे पौधे उपहार में दिए हैं जो मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अनोखे गुण होते हैं जो इन कीड़ों को पनपने से रोकते हैं। मच्छरों ( mosquitoes) से मुक्त रहने के लिए, अपने घर के अंदर या बाहर लैवेंडर, तुलसी और पुदीने की खुशबूदार खुशबू को शामिल करने पर विचार करें। ये न केवल आपके आस-पास की खूबसूरती बढ़ाएंगे, बल्कि ये उन अवांछित मेहमानों को भी दूर रखेंगे।

नीलगिरी के तेल का उपयोग 10 मिली नीलगिरी का तेल लें और इसे 90 मिली नारियल या जैतून के तेल में मिलाएं। इस मिश्रण को एक बोतल में भरकर घर के हर कोने में छिड़क दें। यदि आपका बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, तो उसके शरीर पर भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। इससे मच्छर आपके बच्चे को नहीं काट पाएंगे। इसे तैयार करना भी बेहद सरल है।

लैवेंडर का उपयोग मच्छरों ( mosquitoes) को लैवेंडर की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ऐसे में लैवेंडर आपके लिए बेहद खास है। मच्छरों को भगाने के लिए लैवेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बस 3 से 4 चम्मच नींबू का रस, 3 से 4 चम्मच वेनिला अर्क और 10 से 12 बूंद लैवेंडर तेल को मिलाना है। अगर आपके घर में मच्छर ज्यादा हैं तो इस स्प्रे को घर के कोनों में स्प्रे करें, आप इस स्प्रे को अपने शरीर पर भी लगा सकते हैं। इससे मच्छर मिनटों में गायब हो जाएंगे।

नीम का तेेल मच्छरों ( mosquitoes) को भगाने के लिए आप नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की तेज़ गंध से मच्छर भाग जाते हैं। बस 30 मिलीलीटर नारियल तेल में नीम के तेल की 10 बूंदें मिलाएं। मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं। अब आप इसे अपने शरीर पर लगा सकते हैं। यह केमिकल मुक्त होगा। आप इसे छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं।

