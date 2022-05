Heart Health Tips: हार्ट के पेशेंट्स के लिए खतरनाक हो सकती है गर्मी, इन 4 बातों का जरूर रखें ध्यान

Heart Health Tips: हार्ट के पेशेंट्स के लिए तेज और गर्म हवाएं शरीर में बुरा असर डाल सकते हैं, वहीं इसका खतरा बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक रहता है। इसलिए यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको गर्मी के मौसम में अधिक सतर्कता बरतने कि जरूरत होती है।

Updated: May 11, 2022 10:22:39 am

Heart Health Tips: गर्मी के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इससे बच के नहीं रहा जाता है तो ये ज्यादातर लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। गर्मी के मौसम में हार्ट के पेशेंट्स को अपने ऊपर अधिक ध्यान रखने कि आवश्य्कता होती है। इसलिए जानिए कि गर्मी के मौसम में कौन सी बातों को अधिक ध्यान में रखने कि आवश्य्कता होती है।

hot weather and heat waves can be dangerous for heart patients