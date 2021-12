How to live longer: लाल पेय जो खतरनाक आंत की चर्बी को जला कर लंबी उम्र देता है

How to live longer: अगर आप पेट की चर्बी से परेशान हैं तो उसे जितना जल्द हो सके कम कर लें। क्योंकि पेट की चर्बी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इससे आपकी उम्र पर असर पड़ता है। अनार का रस त्वचा के साथ-साथ पेट की चर्बी कम करने के लिए भी लाभकारी होता है। एक पेय, जब नियमित रूप से सेवन किया जाता है, तो पेट की चर्बी को कम करने और जीवनकाल को बढ़ाने के लिए देखा गया है।

नई दिल्ली। How to live longer: पेट की चर्बी की वजह हमारी खराब लाइफस्टाइल और खान-पान है। आंत की चर्बी के कारण पेट बाहर निकल जाता है या किसी का आकार 'सेब' जैसा हो जाता है। यह केमिकल और हार्मोन भी पैदा करती है जो शरीर के लिए जहरीले हो सकते हैं। अगर चर्बी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिससे हमारे जीवनकाल पर बुरा असर पड़ता है। फल में रेड वाइन और ग्रीन टी की तुलना में तीन गुना अधिक एंटीऑक्सिडेंट होते हैं।

