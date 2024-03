अभी तक इस गंभीर बीमारी का कोई इलाज नहीं, तेजी से बढ़ रहा है मम्प्स का प्रकोप

Mumps outbreak in Kerala : केरल में मम्प्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक दिन में ही 190 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले महीने राज्य में 2500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों में भी पिछले कुछ महीनों में बच्चों में मम्प्स के मामले देखे गए हैं, जिससे अभिभावक चिंतित हैं।

Mumps Outbreak on the Rise No Cure for Serious Disease