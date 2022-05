Kidney: किडनी से जुड़ी इन समस्यायों को कभी न करें नजरअंदाज, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा, जानिए

Kidney: अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीजज में हाल ही में आए हुए शोध के अनुसार पता चला है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक किडनी से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं तो उन्हें कैंसर का खतरा बढ़ने के संभावना दो गुना ज्यादा रहती है।

Kidney Health: किडनी शरीर का बेहद अहम हिस्सा होती है, इसके ऊपर यदि कोई भी समस्याएं होती हैं तो पूरे बॉडी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को न केवल कैंसर की बीमारी का खतरा होता है, बल्कि ये कैंसर से मौत होने कि संभावना को भी बढ़ाता है। टोरंटों यूनिवर्सिटी के अभिजात किचलू हाल ही में आए इस रिपोर्ट के लेखक है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें कैंसर का खतरा काफी ज्यादा रहता है। ये समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता है क्योंकि किडनी के बिना बॉडी का कोई भी फंक्शन काम करने में सक्षम नहीं होता है। किडनी का मुख्य काम होता है कि बॉडी में तरल पर्दाथों को यूरिन के जरिए बाहर निकालने का, वहीं यदि ये बाहर नहीं निकलते हैं तो धीरे-धीरे कैंसर की समस्या बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

never ignore problem related to kidneys may increase risk of cancer