उम्र के अनुसार Blood Sugar Level किनता होना चाहिए: जानिए सही जानकारी

वयस्कों (20 वर्ष और अधिक) के लिए आदर्श रक्त शर्करा रेंज

Ideal blood sugar range for adults (20 years and older)



- 1-2 hours after eating: Below 180 mg/dL

- Fasting: Under 100 mg/dL

- During the night: 100-140 mg/dL