पहली बार हुआ इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण, चिकित्सा की दुनिया में क्रांति

Pig Kidney Successfully Transplanted into Human: डॉक्टरों की टीम ने 16 मार्च को वेमाउथ के 62 वर्षीय रिचर्ड स्लेमैन को आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर की किडनी लगाने में सफलता हासिल की है।

Pig Kidney Successfully Transplanted into Human for the First Time