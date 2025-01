Ragi Health Benefits: बच्चों के लिए भी फायदेमंद है रागी, जानिए कैसे करें इसका सेवन

क्या है रागी : What is Ragi काफी पौष्टिक मिलेट रागी सरसों जैसा दिखता है। यह भारत के मुख्य अनाजों में भी शामिल है। रागी का साइंटिफिक नाम एलुसीन कोरकाना है। इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं।

डायबिटीज रागी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स दूसरे अनाज की तुलना में कम होता है। इसमें पॉलिफिनॉल्स और फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है। ऐसे में रागी खाना आपके ब्लड शुगर लेवल में फायदेमंद हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए आप नाश्ते में रागी चीला या रोटी खा सकते हैं।

वेट लॉस यदि आप मोटापे से ग्रसित है तो आपके लिए रागी का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे में इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होता है। ऐसे में आप इसका सेवन कर वेट लॉस कर सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल कम करें हार्ट के लिए रागी का अच्छा माना जाता है। क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर फाइटिक एसिड मौजूद होता है, जो कोलेस्ट्रोल लेवल का कम करने में मददगार होता है। ऐसे में आप एक मील में रागी खा सकते हैं।

आयरन की कमी दूर करें यदि आप आयरन की से परेशान है तो आप रागी खा सकते हैं। इसको खाने से आपको भरपूर आयरन मिलता है। ऐसे में आपको आयरन की कमी नहीं होगी। यदि आप एनीमिया के मरीज हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं।

बच्चों के लिए फायदेमंद रागी : Ragi is beneficial for children रागी में न्यूट्रिशनल वैल्यू भरपूर होती है। ऐसे में रागी छोटे बच्चों के लिए किसी सुपरफूड होती है। बच्चों की हड्डियों के विकास सही तरीके हो इसके लिए उनको रागी खिलाना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसका सेवन बच्चों में खून की कमी नहीं होने देता है। बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए भी रागी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बच्चों का आप रागी की खिचड़ी खिला सकते हैं। आप इसका दलिया बना सकते हैं।

क्या है रागी के नुकसान : What are the disadvantages of ragi कुछ लोगों के लिए रागी खाने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यदि आप किडनी की समस्या है और इसमें पथरी है तो आपको बिना डॉक्टर के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। थायराइड में भी इसके सेवन से बचना चाहिए। तासीर गर्म होने के कारण रागी को गर्मियों में अधिक नहीं खाने की सलाह दी जाती है। यदि आपको पाचन की समस्या है तब भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें।