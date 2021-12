जानिए सर्दियों में डैंड्रफ का कारण और जानें आसान टिप्स जो दूर करेंगी रूसी

सर्दी का मौसम में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होता है । सर्दियां अपने साथ स्किन और बालों की कई समस्याएं लाती हैं। बात अगर बालों की देखभाल करें तो सर्दियों में एक तरफ तापमान में गिरावट के साथ बाल ड्राई होने लगते हैं तो वहीं नमी व गंदगी डैंड्रफ का कारण बन जाती है। इसके अलावा स्कैल्प इंफेक्शन और सिरोसिस की समस्या भी लोगों को खूब परेशान करने लगती है। पर क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में बाकी दिनों की तुलना बालों में रूसी की समस्या क्यों बढ़ जाती है

reason of dandruff in winter and easy tips that will remove dandruff