बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं केमिकल से पके आम, प्राकृतिक रूप से पके आमों की पहचान कैसे करें

आम पर लगे हुए हानिकारक रसायनिक पदार्थ का सेहत पर असर बाजार में इन दिनों फलों का राजा कहलाने वाले आम की बिक्री बड़े जोरों पर है। बाजार में बिक रहा आम प्राकृतिक रूप से नहीं पका हुआ,बल्कि इसे विभिन्न रसायनिक पदार्थ के सहयोग से पकाया जा रहा है। आम पर लगे हुए हानिकारक रसायनिक पदार्थ का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। कस्बे में फल विक्रेताओं से जब इस बारे में बात की तो माना की यह आम सेहत के लिए अच्छे नहीं है। रसायनिक पदार्थ से पके हुए फलों को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि इनसे विभिन्न पेट संबंधित बीमारियाें का अंदेशा रहता है। रसायनिक पदार्थ का उपयोग कर पकाए गए फलों से लीवर, किडनी व कैंसर जैसी बीमारियों के होने की आशंका बनी रहती है। आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग में ले रहे है।

पकाते है पुड़िया के माध्यम से व्यापारी कच्चे आम के पैकेट लाकर इनमें विभिन्न रसायनों युक्त पुडिय़ा पकाने के लिए रख देते है। बाजार में मांग अनुसार फलों के पैकेट के अंदर रसायन युक्त पुडिय़ा रखकर उन्हें कुछ ही घण्टो में पका लिया जाता है। व्यापारियों द्वारा पकाए जाने वाले फलों में प्रयोग में आने वाला यह रसायन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है,लेकिन उसके बावजूद व्यापारी इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे है।

जहां पर भी केमिकल युक्त फल बिक रहे है,उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी। केमिकल पदार्थों का प्रयोग करना लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। इसके साथ ही सम्बंधित लोगों के खिलाफ भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। -आशीष सिंह शेखावत, जिला कोटपूतली-बहरोड़

पाचन संबंधी समस्याएं: उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और अपच

उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और अपच एलर्जी प्रतिक्रियाएं: त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन और सांस लेने में तकलीफ

त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन और सांस लेने में तकलीफ सिरदर्द और चक्कर आना

कमजोरी और थकान

गंभीर मामलों में, कैंसर और तंत्रिका तंत्र को नुकसान

प्राकृतिक रूप से पके आमहोते हैं।