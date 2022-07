Side Effects: क्या आप भी खड़े होकर पीते हैं पानी? तो हो जाएं सावधान, सेहत को हो सकता है नुकसान

Side Effects: खड़े होकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद में खड़े होकर पानी पीना मना है। खड़े होकर पानी पीने से व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं खड़े होकर पानी पीने के नुकसान के बारे में

Side Effects: आज के समय में खड़े होकर पानी पीना एक आम बात है। क्योंकि अक्सर लोगों को खड़े होकर पानी पीने की आदत होती है या फिर काम की जल्दबाजी में लोग खड़े-खड़े ही पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में खड़े होकर पानी पीने की मनाही है। क्योंकि खड़े होकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। खड़े होकर पानी पीने का बुरा असर हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है। साथ ही इस तरह पानी पीने से व्यक्ति की प्‍यास पूरी तरह नहीं बुझती है। इसलिए आप कोशिश करें कि बैठकर ही पानी पिएं। आइए जानते हैं खड़े होकर पानी पीने से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में

Side effects of drinking water in standing position on health