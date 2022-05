Health Tips: बहुत ज्यादा डियोड्रेंट या परफ्यूम लगाने की आदत, बना सकती है इन बीमारियों का शिकार

Health Tips: कई लोग डियोड्रेंट और परफ्यूम का बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है होता है कि इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि आप भी उनमें से एक है तो ये खबर आपके लिए ही है।

Health Tips: आजकल कि यूथ पीढ़ी खासतौर पर कहीं जाने से पहले डियो का इस्तेमाल जरूर करती है, इसके इस्तेमाल से हम लंबे समय तक खुशबूदार महकते हैं और यही कारण होते हैं कि हम इसका इस्तेमाल बार-बार करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि परफ्यूम का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। इससे त्वचा को कई सारे नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं।

इसलिए जानिए परफ्यूम व डियो कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।

side effects of using too much perfume and deodorant