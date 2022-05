Beauty Tips: डार्क नेक से पाना चाहते हैं छुटकारा, जानिए इन्हें क्लीन करने के ये 4 टिप्स

Dark Neck: गर्मियों के मौसम में अक्सर त्वचा से जुड़ी कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। इसमें से एक है गर्दन का कालापन, इसलिए जानिए इनसे निजात पाने के इन घरेलू उपायों के बारे में।

Updated: May 12, 2022 10:41:14 am

Drak Neck: गर्मियों के मौसम में अक्सर कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। इसमें से एक है गर्दन का कालापन। बॉडी ओर फेस के साथ- साथ हमें गर्दन की सफाई के ऊपर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्मियों में अक्सर पसीने की वजह से गले में मैल एकत्रित होने लग जाता है। इसलिए जानिए यदि इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते ह्रीं तो कौन- कौन से उपायों को अपना सकते हैं।

Home remedies to get rid of from dark neck