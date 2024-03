Sleep Apnea : नींद में सांस लेने में तकलीफ? याददाश्त और दिमाग कमजोर हो सकते हैं!

Submitted by:

Sleep Apnea : एक शोध के अनुसार नींद में सांस लेने में रुकावट (Sleep Apnea) की समस्या से जूझ रहे लोगों में याददाश्त या सोचने-समझने में परेशानी होने का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि, यह शोध अभी शुरुआती दौर में है और यह केवल संबंध दिखाता है, यह दावा नहीं करता कि स्लीप एपनिया (Sleep Apnea) सीधे दिमागी कमजोरी का कारण बनता है।

Sleep Apnea Linked to Increased Risk of Memory and Thinking Problems