इस चीज का ज्यादा सेवन आपके गुर्दे को पहुंचा सकता है नुकसान : जाने कैसे

शरीर में बहुत ज्यादा शुगर का क्या असर होता है? What is the effect of too much sugar in the body? ज्यादा मीठा खाने से किडनी पर दबाव बढ़ जाता है.

खून में शुगर का लेवल बढ़ने से किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

ज्यादा मेहनत करने से धीरे-धीरे किडनी कमजोर हो सकती है.



शुगर से किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है? The risk of which diseases increases due to sugar?

अपने गुर्दे का ख्याल कैसे रखें? The risk of which diseases increases due to sugar? कम मीठा खाएं और पौष्टिक चीजें खाएं.

मधुमेह या किडनी की समस्या वाले लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए.

अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांच कराएं. डॉक्टर की सलाह अनुसार हर 6 महीने में किडनी की जांच करवाएं.

अतिरिक्त जानकारी:

ज्यादा मीठा खाने से किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ सकता है.