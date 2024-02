जाती हुई सर्दियों में गुड़ की चाय के 10 फायदे - गरमाहट के साथ सेहत का खज़ाना!

शरीर को गर्मी देती है गुड़ की चाय Jaggery tea gives warmth to the body

गुड़ वाली चाय गरम और आरामदायक होती है, जिससे यह सर्दियों में एक उत्तम पेय है। यह शरीर को गरम रखने में मदद करती है और सर्दी और खांसी से तत्काल राहत प्रदान करती है।