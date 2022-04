How to Eat Dry Fruits in Summer: गर्मियों में जानिए कैसे खाएं ड्राई फ्रूट्स, खाने का समय और गलत तरीका फायदे की जगह देगा नुकसान

जानिए कैसे खाने चाहिए गर्मियों में ड्राई फूट्स-How to eat dry fruits in summer

गर्मियों में ड्राइफ्रूटस हमेशा भिगा कर खाना चाहिए। रात में भीगे बादाम सुबह खाने से उनकी गर्म तासीर शरीर को नुकसान नहीं देते, बल्कि भिगने के बाद ये ज्यादा न्यूट्रीशियस हो जाते हैं। बादाम, अखरोट, किशमिश, मुन्नका, ड्राई बीज, पिस्ता आदि सभी को भिगो कर खाना चाहिए। बस इनके पानी को पीने से बचें। क्योंकि उनकी गर्मी इस पानी में समाहित हो जाती है।

ड्राई फ्रूट्स किस समय खाना चाहिए और क्यों-When should dry fruits be eaten and why?

सुबह खाली पेट भीगे हुए ड्राईफ्रूट्स खाना चाहिए। खाली पेट खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और ड्राई फ्रू्टस के मिनरल्स और विटामिन ब्लड में तेजी से घुल जाते हैं। इससे इम्युनिटी बढ़ती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। खाली पेट बादाम, अखरोट और पिस्ता खाने से शारीरिक और मानसिक कमजोरी कम होती है। ड्राई फ्रूट्स अगर अंकुरित हो जाएं तो और भी न्यूट्रीशियस हो जाते हैं।

एक दिन में कितना ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए-How many dry fruits should be eaten in a day

अगर ए‍क द‍िन में 15 से 20 ग्राम नट्स या ड्राय फ्रूट्स खाना सही रहता है, लेकिन इससे ज्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होगा।

ड्राई फ्रूट्स अधिक खाने के नुकसान-Disadvantages of eating more dry fruits

अगर तय सीमा से ड्राई फ्रूट्स अधिक खाए जाएं तो ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। डाई फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। वेट बढ़ाने के साथ ही दस्त, अपच आदि की भी दिक्कत हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।