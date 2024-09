Skin cancer : शरीर पर दिखने लगे ऐसे निशान तो हो जाए सावधान, स्किन कैंसर का हो सकता है खतरा

त्वचा कैंसर के लक्षण कान, आंखों और पैरों पर भी दिखाई दे सकते हैं। इस कैंसर का एक प्रमुख लक्षण गांठ होती है, जो छोटी, लाल या भूरे रंग की हो सकती है। कई बार कैंसर का पता लगाने में देर हो जाती है, जिससे उपचार कठिन हो जाता है। इसलिए इसके चेतावनी संकेतों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है।

मेलेनोमा स्किन कैंसर का सबसे खतरनाक रूप Melanoma is the most dangerous form of skin cancer मेलेनोमा त्वचा कैंसर (Skin cancer) का सबसे गंभीर प्रकार है, जो मेलेनोसाइट्स नामक रंगद्रव्य बनाने वाली कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। यह कैंसर तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है, जिससे यह जानलेवा बन जाता है। यूके कैंसर रिसर्च के अनुसार, इस बीमारी के कारण हर साल लगभग 2,340 लोगों की मृत्यु होती है। हर वर्ष लगभग 16,000 लोग मेलेनोमा से प्रभावित होते हैं। यह कैंसर मुख्यतः उन क्षेत्रों में होता है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं, जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ। इसके अलावा, यह उन स्थानों पर भी विकसित हो सकता है जहां धूप नहीं पहुंचती, जैसे कि पैर। इसलिए, इस समस्या को नजरअंदाज करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है।