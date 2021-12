सर्दी का मौसम आ गया है और इस मौसम शरीर के अलग अलग हिस्से दर्द होना शुरू हो जाता है। बड़ों की पीठ में दर्द के साथ बच्‍चों की पीठ में दर्द होना भी एक आम समस्‍या बनती जा रही है। आजकल बच्‍चे पार्क में कम और कंप्‍यूटर पर ज्यादा व्‍यस्त नजर आते हैं, इससे वो टैक्‍नोलॉज‍ी को तो समझ रहे हैं तो इसके कारण उनका स्‍वास्‍थ्‍य नजरअंदाज हो रहा है। द‍िन भर बैठे रहने के कारण कई बीमार‍ियां बढ़ रही हैं ज‍िनमें से एक है पीठ का दर्द।

what is the cause of back pain in children and measures to prevent it