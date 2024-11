World aids day 2024: क्या है इस साल वर्ल्ड एड्स डे की थीम, जानिए इसका इतिहास, महत्व

क्या है वर्ल्ड एड्स डे का इतिहास : What is the history of World AIDS Day यह भी पढ़ें बालों के लिए क्या बेहतर, आंवला या एलोवेरा वर्ल्ड एड्स डे (World aids day 2024) का आयोजन पहली बार 1 दिसंबर 1988 को किया गया था। इस दिन का उद्देश्य एचआईवी और एड्स के मामलों में हो रही वृद्धि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके माध्यम से इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत की गई। इस दिन विभिन्न एनजीओ और समुदाय एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में लगभग 3.6 करोड़ लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। वर्ल्ड एड्स डे () का आयोजन पहली बार 1 दिसंबर 1988 को किया गया था। इस दिन का उद्देश्य एचआईवी और एड्स के मामलों में हो रही वृद्धि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके माध्यम से इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत की गई। इस दिन विभिन्न एनजीओ और समुदाय एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में लगभग 3.6 करोड़ लोग एचआईवी से संक्रमित हैं।

2024 वर्ल्ड एड्स डे की थीम : Theme of World AIDS Day 2024 इस वर्ष वर्ल्ड एड्स डे (World aids day 2024) की थीम है Take the rights path: My health, my right इसका अर्थ है कि आपको अपने स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए सही विकल्प चुनने की आवश्यकता है। इसलिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।