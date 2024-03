ऑफिस में हर चौथा कर्मचारी मानसिक परेशानियों पर खामोश, खुलकर बात करने का डर

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, हर चार में से एक कर्मचारी को कार्यस्थल पर तनाव, बर्नआउट, चिंता या अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करने में मुश्किल होती है। यह रिपोर्ट "ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया" द्वारा जारी की गई है, जो कार्यस्थल के माहौल का मूल्यांकन और मान्यता देने वाली संस्था है। यह सर्वेक्षण 2023 में 18 से अधिक उद्योगों की 210 से अधिक कंपनियों के 18.5 लाख से अधिक कर्मचारियों पर आधारित है।

25 percent employees hesitate to talk about stress and fatigue in the