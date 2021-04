कप्तान अमेरिका क्रिस इवांस ने लिज्जो के ड्रंक मैसेज का जवाब दिया जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गयी

नई दिल्ली | अमेरिकन सिंगर लिज्जो कैप्टन अमेरिका स्टार क्रिस इवांस के लिए पब्लिक्ली अपनी दीवानगी कई बार दिखा चुकी हैं। इस बार उन्होंने इसकी एक और हद पार कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर अपने क्रश के प्रति दीवानगी का एक नजारा दिखाया है। लिज्जो ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया है जहां उन्होंने बताया कि कैसे नशे की हालत में क्रिस इवांस को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया था। जिसमें खास बात ये है कि क्रिस ने लिज्जो के ड्रंक मैसेज का जवाब भी दिया और उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लगे।

वायरल वीडियो में दिखाया क्रिस का जवाब

लिज्जो के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो उन्होंने क्रिस इवांस को भेजे थे। वीडियो में लिज्जो ने उस मैसेज को शेयर किया है जो उन्होंने इवांस ने भेजा था। मैसेज में कुछ इमोजी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लिज्जो ने मैसेज को कुछ खास तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था जिसके बाद कई लोगों ने उसपर इतना ध्यान नहीं दिया था। बाद में लिज्जो ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने क्रिस इवांस का मैसेज भी दिखाया और अपनी खुशी जाहिर की।

लिज्जो के कई फैंस इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।

Lizzo reacts to Chris Evans’ response to her drunkenly sliding into his DMs on Instagram. pic.twitter.com/G3kK2MZif9