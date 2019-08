बहुत फास्ट हो गई है 'फास्ट एंड फ्यूरियस' की कमाई, पहले ही दिन तोड़े बड़े- बड़े रिकॅार्ड

हॅालीवुड की मोस्ट अवेटिड सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस: हॉब्स एंड शॉ हाल में रिलीज हुई है। हॉलीवुड एक्शन ड्रामा ये फिल्म भारत में 2 अगस्त यानि इस शुक्रवार को रिलीज हुई है। इस मूवी में पॅापुलर स्टार्स अभिनेता ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टैथम एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं।

#OneWordReview...#FastAndFurious: #HobbsAndShaw: FUN-TASTIC!

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

An absolute joyride... Eye-popping action with a stunning finale... There’s more: humour, emotional moments and the terrific trio [The Rock, Jason and Idris Elba]... This one Rocks! #HobbsAndShawReview pic.twitter.com/QLiTP8PxJI — taran adarsh (@taran_adarsh) July 31, 2019

फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई करते हुए जबरदस्त ओपनिंग की है। 2019 में भारत में रिलीज हुई हॉलीवुड (Hollywood) फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में यह फिल्म दूसरे पायदान पर आ गई है।

#Hollywood films are having a dream run... #FastAndFurious: #HobbsAndShaw embarks on a flying start on Day 1, braving torrential rains [several parts of the country]... Second biggest #Hollywood opener of 2019... Fri ₹ 13.15 cr Nett BOC. India biz. All versions. — taran adarsh (@taran_adarsh) August 3, 2019

भारत के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म ने 13.15 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है। फिल्म ने कैप्टन मारवेल को पीछे छोड़ दिया है जिसने 13.01 करोड़ से ओपनिंग की थी। अभी पहले स्थान पर फिल्म एवेंजर्स एंडगेम है जिसने 53.60 करोड़ की ओपनिंग की थी। आपको बता दें कि हॉब्स एंड शॉ डेविड लेइच की फिल्म है जो कि 2100 स्क्रीनों पर भारत में रिलीज हुई। यह फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की गई है।

गौरतलब है कि हॉलीवुड फिल्मों की जो अभी सिनेमाघरों में हैं तो इसमें द लॉयन किंग (The Lion King) और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम (Spiderman Far From Home) का नाम शामिल है। इन फिल्मों की ओपनिंग की बात करें तो द लॉयन किंग ने पहले दिन 11.06 करोड़ रुपये की थी और यह फिल्म अभी चौथे नंबर पर है। वहीं पांचवे नंबर पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम है।

फिल्म ने शुक्रवार को बंपर कमाई की है। और ट्रेड एनालिस्ट की माने तो शनिवार और रविवार को भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल सकता है।