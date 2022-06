कोर्ट में फिर दिखेंगे जॉनी डेप और एंबर हर्ड? एक्टर फिर दर्ज करेंगे एक और मुकदमा!

जॉनी डेप (Johnny Depp) और एंबर हर्ड (Amber Heard) का हाई-प्रोफाइल मानहानि केस खूब चर्चा में रहा।केस काफी लंबा चला। इस केस ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं। कोर्ट में 6 हफ्ते तक सुनवाई के बाद एंबर हर्ड जब जॉनी डेप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गईं तो भी इसके खूब चर्चे हुए। अभी मामला सुलझा ही था कि एक बार फिर केस चर्चा में है।

दरअसल में मुकदमे के बाद एंबर हर्ड ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने केस को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। एंबर हर्ड आज भी अपने बयानों पर कायम हैं।



जॉनी डेप ने केस की कार्रवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने एंबर हर्ड को कभी नहीं मारा है। इसपर जब इंटरव्यू के दौरान एंबर हर्ड से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह झूठ बोल रहा है। इंटरव्यू की ये क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

johnny depp amber heard case could be back in the courtroom