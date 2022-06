किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन भले ही आज इस दुनिया में न हों, लेकिन इनके चाहने वालों की संख्या आज भी लाखों में है। इनके डांस मूव्स का हर कोई दीवाना था। इन्होंने अपनी गायकी और डांस से पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी है। 25 जून 2009 को लॉस एंजिलिस में उन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।

आज उन्हें गए हुए भले ही 13 साल हो गए हों, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। आज के दिन ही सिंगर-डांसर के निधन की खबर आते ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। कोई इसपर भरोसा नहीं कर पा रहा था। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को लाइव स्ट्रीम किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब ढाई अरब से अधिक लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए थे।

michael jackson was used to sleep in oxygen chamber know the reason