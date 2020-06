रंगभेद पर बनी ये फिल्म महीनेभर के लिए मुफ्त, आनलाइन देखें ये झकझोर देने वाली मूवी

View this post on Instagram

SINOPSE Selma: A Marcha da Liberdade, Uma Luta pela Igualdade é um filme estado-unidense de 2014, do género drama biográfico e histórico, realizado por Ava DuVernay e escrito por Paul Webb. Foi baseado nas marchas de Selma a Montgomery liderada por James Bevel,Hosea Williams, Martin Luther King Jr. e John Lewis, no ano de 1965. O filme protagonizou David Oyelowo como Martin, Tom Wilkinson como o presidente Lyndon B. Johnson, Tim Roth como George Wallace, Carmen Ejogo como Coretta King, e o rapper e ator Common como Bevel. Selma teve quatro indicações ao Globo de Ouro nas seguintes categorias: melhor filme dramático, melhor realização, e melhor ator em filme dramático, vencendo apenas o prémio de melhor canção original, O filme também foi indicado ao Oscar 2015 por melhor filme e venceu apenas o prémio de melhor canção original. O filme estreou no Festival do Instituto Americano do Cinema em 11 de novembro de 2014 e nos cinemas norte-americanos em 25 de dezembro do mesmo ano, tendo seu lançamento expandido nos cinemas no dia 9 de janeiro de 2015, dois meses antes do quinquagésimo aniversário da marcha. O filme foi relançado em 20 de março de 2015, em honra ao quinquagésimo aniversário da marcha histórica. Em Portugal, Brasil e Moçambique o filme foi exibido a 5 de fevereiro,em Angola a 6 de fevereiro e em Cabo Verde a 6 de março de 2015. #blackflixbrasil #martinlutherking #selma #movies #movie #filmes #gentepreta