OSCAR WINNERS 2018 : फिल्म 'THE SHAPE OF WATER' ने जीता ऑस्कर , यहां देखें ऑस्कर विजेताओं की लिस्ट

90वें आॅस्कर अवॉर्ड्स में हॉलीवुड मूवी 'द शेप आॅफ वॉटर' ने बेस्ट फिल्म सहित कुल 4 अवॉर्ड जीत लिए हैं। इस मूवी को 13 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था। ऑस्कर के इतिहास में यह मूवी 'ऑल अबाउट इव', 'टाइटैनिक' और 'ला ला लैंड' के बाद सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में जगह बनाने वाली फिल्म है। यहां देखें इस साल के अवॅार्ड विनर्स की लिस्ट:

बेस्ट पिक्चर : द शेप ऑफ वॉटर

लीड एक्ट्रेस: फ्रेंसेस मैक डोर्मंड, फिल्म-'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी' ।

लीड एक्टर : गैरी ओल्डमैन, फिल्म 'डार्केस्ट ऑवर'।

डायरेक्टर : गुइलेर्मो डेल टोरो, फिल्म-'द शेप ऑफ वॉटर'।

ऑरिजनल सॉन्ग: गाना रीमेंबर मी के लिए क्रिस्टन एंडरसन- लोपेज और रोबर्ट लोपेज, फिल्म 'कोको'।

ऑरिजनल स्कोर: अलेक्सांद्रे डेसप्लाट, फिल्म- 'द शेप ऑफ वॉटर' ।

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी: रोजर ए. डिकिन्स, फिल्म-'ब्लेड रनर 2049' ।

ऑरिजनल स्क्रीनप्ले: जॉर्डन पीले, फिल्म-'गेट आउट' ।

अडाप्टेड स्क्रीनप्ले: जेम्स आइवरी, फिल्म-'कॉल मी बाय यूअर नेम'।

लाइव एक्शन शॉर्ट : क्रिस ऑवरटन और रेचल शेंटों, फिल्म- 'द साइलेंट चाइल्ड'।

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट: फिल्म- 'हेवन इज ए ट्रैफिक जैम ऑन द 405'

बेस्ट एडिटिंग: ली स्मिथ, फिल्म- 'डनकिर्क'।

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स: जॉन नेलसन, गर्ड नेफजर, पॉल लेमबर्ट और रिचर्ड आर. ह्यूवर, फिल्म- 'ब्लेड रनर 2049'।

बेस्ट एनिमेटेड फिल्मः ली उनकिर्च और डार्ला के एंडरसन, फिल्म-'कोको'।

एनिमेटेड शॉर्ट फिल्मःग्लैन कीन और कोबी ब्रायंत , फिल्म- 'डियर बास्केटबॉल' ।

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसः एलिसन जैनी, फिल्म- 'आई, तान्या' ।

फॉरेन लैंग्वेज फिल्मः चिली की फिल्म- 'अ फैंटास्टिक वूमेन' ।

प्रोडक्शन डिजाइनः पॉल डेनहैम ऑस्टरबेरी, शेन विआऊ और जेफ्री ए. मेल्विन, फिल्म-'द शेप ऑफ वॉटर' ।

साउंड मिक्सिंगः ग्रैग लैंडेकर, गैरी ए. रिज्जो और मार्क वाइनगार्टन, फिल्म-'डनकिर्क' ।

साउंड एडिटिंगः रिचर्ड किंग और एलेक्स गिब्सन, फिल्म- 'डनकिर्क' ।

बेस्ट डॉक्युमेंट्रीः ब्रियान फोगेल और डैन कोगन , फिल्म- 'इकारस'।

कॉस्ट्यूम डिजाइनः मार्क ब्रिजेस, फिल्म- 'फैंटम थ्रेड'।

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरः सैम रॉकवैल, फिल्म- 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी"।

मेकअप ऐंड हेयरस्टाइलिंगः काजुहिरो सुजी, डेविड मेलिनॉस्की और लुसी सिबिक, फिल्म- 'डार्केस्ट ऑर' ।

ऑस्कर फिल्मों का चयन करने की प्रक्रिया

अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में लगभग 7000 वोटिंग मेंबर्स होते हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के माहिर प्रोफेशनल्स हैं। एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक अवॉर्ड्स से जुड़ी हर कैटेगरी में वोटिंग के लिए अकेडमी की एक अलग ब्रांच बनाई जाती है। कुल मिलाकर ये पूरी 17 ब्रांच होती हैं। हर ब्रांच के सदस्य अपने क्षेत्र से जुड़ी कैटेगरी के लिए वोट करते हैं और योग्य स्थान पर उस कैटेगरी के सदस्य को नॅामिनेट करते हैं। एक्टर्स की ब्रांच एक्टिंग के लिए दिए जाने वाले चारों अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन के लिए भी वोट करती है। जिसके चलते जो इस स्थान के लिए काबिल होता है उसे इस खास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।