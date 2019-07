The Lion King ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा, Spider Man को छोड़ा कोसों पीछे

इस हफ्ते सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्म the lion king ने दस्तक दी है। एनिमेटेड फिल्मों के दर्शक लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। फाइनली यह फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज हो गई। भारत में यह फिल्म एक और वजह से चर्चा में रही। दरअसल इस फिल्म के हिंदी वर्जन में Shahrukh Khan और उनके बेटे Aryan ने आवाज दी है। जहां शाहरुख ने मुफासा तो वहीं आर्यन ने सिंबा के डायलॉग्स डिलीवर किए हैं।

मूवी एनालिस्टर तरण आदर्श ने हाल में इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ें साझा किए। ट्टीट करते हुए उन्होंने बताया कि फर्स्ट डे ही इस फिल्म ने 11.06 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ट्टीट में तरण ने लिखा, TheLionKing ने पहले दिन जोरदार शुरुआत की है। पहले दिन की कमाई हाल में रिलीज हुई 'स्पाइडर मैन' [Day 1: ₹ 10.05 cr] से बेहतर हुई। आने वाले दिनों में The Lion King के ये आंकड़ें और भी बढ़ सकते हैं जब बच्चे अपने परिवार के साथ शनिवार और रविवार को सिनेमाघर पहुंचेंगे।

#TheLionKing roars... Opens in double digits on Day 1... Trends better than #SpiderManFarFromHome [Day 1: ₹ 10.05 cr]... Biz will witness an upturn on Day 2 and 3, when kids and families throng cineplexes... Fri ₹ 11.06 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 13.17 cr. All versions.