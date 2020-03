ईरानी फिल्मकार रसूलोफ को एक साल की कैद

-दिनेश ठाकुर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले ईरान के फिल्मकार मोहम्मद रसूलोफ को यह कहते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है कि उनकी फिल्में 'सिस्टम के खिलाफ प्रचार' करती हैं। पिछले महीने बर्लिन फिल्म समारोह में रसूलोफ की फिल्म 'देअर इज नो ईवल' को गोल्डन बीयर अवॉर्ड से नवाजा गया था, लेकिन विदेश यात्रा की इजाजत नहीं होने से वह समारोह में शिरकत नहीं कर सके। उन्हें 2011 में भी एक साल जेल में रखा गया था।

कुछ साल पहले ईरान का जो उदारवादी चेहरा उभरा था, वह कट्टरपंथ के बढ़ते दबदबे से धूमिल होता नजर आ रहा है। वहां हाल के चुनाव में 290 में से 230 सीटों पर कट्टरपंथियों की जीत से तस्वीर और साफ हो जाती है। रसूलोफ की तरह ईरान के दूसरे उदारवादी फिल्मकार भी हुक्मरानों के दमन का शिकार होते रहे हैं। कई और देश हैं, जहां सत्ता और सियासत फिल्म वालों को 'आड़ा-तिरछा' होने की इजाजत नहीं देती। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के कोप से बचने के लिए वहां के ही नहीं, हॉलीवुड तक के फिल्मकार एहतियात बरतते हैं। चीन में ऐसी किसी फिल्म को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलती, जिसमें उसकी आलोचना की गई हो।

अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारतीय फिल्मकार काफी हद तक सरकारी दखल से मुक्त हैं। सरकार की आलोचना के बावजूद उनकी फिल्मों पर ज्यादा आंच नहीं आती। हां, इमरजेंसी (25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) के दौरान जरूर कई कलाकारों को तल्ख तजुर्बों से गुजरना पड़ा। उन ढाई साल के दौरान भारतीय सिनेमा ने जाना कि सत्ता और सियासत दमन पर उतर आएं तो मनोरंजन का खेल किस हद तक बिगड़ सकता है।

Here is the official trailer for #GoldenBear winner "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil), directed by #MohammadRasoulof. #Berlinale pic.twitter.com/J0LZV9zlvC