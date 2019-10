मना करने के बावजूद एक्ट्रेस ने रात के 2.30 बजे पिज्जा बॅाय संग की जबरदस्ती, मर्दानगी को लेकर मारे ऐसे ताने

मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस उशना शाह ( ushna shah ) ने हाल में कुछ ट्वीट जारी किए जिसके बाद ट्विटर पर हलचल मच गई है। इस रविवार को एक्ट्रेस ने अपने घर पर हुए एक किस्से का जिक्र किया जिसके बाद एक्ट्रेस को यूजर्स ने खरी खोटी सुनाई।

उशना ने बताया, ' इस रविवार को मैंने आधी रात के 2:30 बजे में पिजा ऑडर किया और जब मैंने पिजा बॅाय को घर में अंदर आकर पिजा रखने को कहा तो वो मेरे घर के अंदर आने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरे घर के पालतू कुत्ते से डर गया। मैंने उसे कहा कि वो काटेगा नहीं लेकिन इसके बावजूद वह अंदर नहीं आया।'

इसके बाद मैंने उनसे कहा कि 'आप चार साल के बच्चे नहीं हैं मर्दानगी पैदा करें। इस तरह की बातें करने बाद वह अंदर आया। वैसे अगर वो अंदर आ भी जाता तो मेरा कुत्ता बस थोड़ा भौंकता और किस करता।'

“Marrd banein”, “aap ek chaar saal ki bachi nahee hein”, “mardaangi peida Karein” - some of the sexist & demeaning things I said 2 my 2:30AM Pizza delivery guy 2 convince him 2 bring pizza inside as I held my barking & growling Pitbull back. — Ushna Shah (@ushnashah) October 13, 2019

...(cont) little did he know if he had somply come in calmly and had I let her go she would have just sniffed him and given him kisses 🤦🏻‍♀️. #smh #notaguarddog #narcothepitbill — Ushna Shah (@ushnashah) October 13, 2019

Is she stupid or just trying to be funny?



I think she is stupid.



She humiliated a pizza delivery guy by sexist remarks. And has the audacity to brag about it.



Definitely she is stupid. https://t.co/yUnNdNXSDx — Asim (@i_lubdub) October 14, 2019

उनकी यह कहानी सुनने के बाद यूजर्स ने एक्ट्रेस को काफी खरी खोटी सुनाई। कुछ यूजर्स ने लिखा, 'क्या यह पागल है। इसने उस पिजा डिलवरी बॅाय को इतना परेशान किया। और अब इस बारे में मजे से बता रही है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, इंसान बनें। आपने डिलवरी बॅाय को खरीद नहीं लिया। इंसानियत पैदा करें।'