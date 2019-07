'जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल' का ट्रेलर रिलीज, ले जाएगा जंगल की रोमांचक सैर पर

फिल्म ‘जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल’ jumanji the next level अभिनेता ड्वेन जॉनसन Dwayne Johnson , केविन हार्ट, करेन गिलन और जैक ब्लैक को फिर से एक और साहसिक और रोमांचक सैर के लिए जंगल में ले जाएगा। फिल्म के ट्रेलर में खेल के अगले स्तर की झलक दिखाई गई है। फिल्म के सीक्वल में 2017 में आई ‘जुमांजी: वेलकम टू दी जंगल’ jumanji welcome To Jungle के बाद की कहानी दिखाई गई है, लेकिन इस फिल्म में एक बदलाव किया गया है।

ट्विस्ट ये है कि फिल्म में खेल के दोनों मुख्य खिलाड़ियों के दादा (डेनी डेविटो और डेनी ग्लोवर) जॉनसन और हार्ट के अवतार के रूप में खेल में शामिल होते हैं। फिल्म के सारांश के अनुसार, ‘जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल’ में गैंग वापस आ गया है, लेकिन इस बार खेल बदल गया है।

‘जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल’ का निर्देशन जेक कसदन ने किया है। डेविटो और ग्लोवर के अलावा, रैपर-अभिनेत्री ऑक्वाफिना भी फिल्म में शामिल हुई हैं। इस फिल्म में निक जोनस, मैडिसन इसमैन और मॉर्गन टर्नर भी हैं।