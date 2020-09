Zayn Malik की गर्लफ्रेंड गीगी हदीद ने दिया एक बेटी को जन्म, तस्वीर शेयर कर पिता बनने की जताई खुशी

नई दिल्ली। दुनियाभर में मशहूर संगीतकार ज़ैन मालिक एक बेटी के पिता बन गए हैं। जी हां, उनकी गर्लफ्रेंड गिगी हदीद ने कुछ समय पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। जैन ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बेटी संग एक बेहद ही खूबसूरत सी तस्वीर शेयर किया है। जिसमें उनकी बेटी की प्यारी सी झलक देखने को मिल रही हैं। वहीं इस खुशखबरी के मिलने के बाद से ज़ैन के फैंस भी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं।

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw