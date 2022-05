Mucus in lungs: छाती में चिपके बलगम को चुटकियों में बाहर कर देंगे ये 6 देसी नुस्खे

बढ़े हुए बलगम से निमोनिया जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप कोरोना संक्रमण के शिकार रहे हो तो आपके लिए ये खतरा और हो सकता है। इसलिए अपनी छाती को क्लियर रखने का प्रयास करें। अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप इन हर्ब्स को जरूर लें।

फेफड़ों से बलगम निकालने के घरेलू नुस्खे-home remedies to remove mucus from the lungs नीलगिरी के तेल में है बहुत दम

नीलगिरी एक ऐसा आयुर्केवेदिक हर्ब है जो कफ और बलगम को बाहर निकलाने में प्राचीनकाल से होता रहा है। ये बेहद इफेक्टिव होता है। येसीधे छाती पर लगा दिया जाता है। नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें भी नाक और छाती में डालने से तुरंत लंग्स में जमा बलगम को बाहर निकला देता है। इस तेल को लगाने के कुछ देर बाद गर्म पानी से नहाना और भी फायदा करता है।

कच्ची हल्दी का करें इस्तेमाल

कच्ची हल्दी को कई तरह से बलगम को बाहर निकालने में प्रयोग किया जा सकता है। कच्ची हल्दी का रस कुछ बूंद नाक और गले में सीधे डाल दें। फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। ये प्रक्रिया रुक रुक कर करने से कफ बाहर आएगा। वहीं, कच्ची हल्दी की चाय पीना या इसके पानी से गरारा करना गले से लेकर बलगम तक के लिए लाभदायक है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक सक्रिय यौगिक होता है, जो बलगम को घोलने में मदद करता है। इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण खांसी और सर्दी के इलाज में मदद करते हैं।

गर्म लिक्विड चीजें ज्यादा लें

फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि ठंडी चीजों से बचें और गर्म तरल चीजों को डाइट में बढ़ा दें। इससे बलगम पिघाने में आसानी होती है। गर्म पानी, सूप, गर्म सेब का रस और ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं।

भाप लेना करें शुरू

लंग्स को क्लियर करने का ये सबसे इफेक्टिव और तेज तरीका है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी गर्म पानी का भाप लेना बहुत जरूरी होता है ताकि फेफड़ों तक इंफेक्शन का असर कम किया जा सके। ये छाती में जमा कफ, बलगम को बाहर निकाल देते हैं।

गर्म पानी से गरारे करें

छाती और नाक में जमा कफ से छुटकारा पाने के लिए यह इलाज सबसे बेहतर माना जाता है। सीने में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए नमक के पानी से गरारे करें। गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर दिन में दो से तीन बार गरारे करें। गरारे करने से गले की खराश, खांसी और बुखार के लक्षणों को भी दूर करने में मदद मिल सकती है।

शहद और गर्म पानी

फेफड़ों में जमा बलगम और खांसी से राहत पाने के लिए आप गर्म पानी में शहद डालकर पी सकते हैं या फिर अदरक और शहद का मिश्रण आजमा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक से सलाह जरूर लें। 'पत्रिका' इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।