Tips To Reduce Stress: स्ट्रेस या एंग्जायटी की समस्या से रहते हैं परेशान, तो ये आयुर्वेदिक उपाय आ सकते हैं काम

Tips To Reduce Stress: आजकल कि लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी हो गई है कि अधिकतर लोग स्ट्रेस की समस्या से परेशान रहते हैं, वहीं कई बार लोग इतना ज्यादा चिंता में आ जाते हैं कि वे पैनिक अटैक का शिकार तक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिनको अपनाते हैं तो स्ट्रेस और तनाव की समस्या को दूर किया जा सकता है। जैसे सुबह रोजाना उठ के वॉक में जाना, व्ययाम करना ये सारे ऐसे उपाय हैं जिनको यदि अपनाते हैं तो शारीरिक सेहत के साथ मानसिक सेहत भी स्वस्थ बनी रहती है। इसलिए, जानिए इन आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में भी जो स्ट्रेस की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

ayurvedic remedies to get rid of anxiety and stress