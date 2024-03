बरसों पुरानी कब्ज की समस्या को जड़ से मिटा देगा ये साग, जल्दी शुरू कर दीजिए कुछ ही दिन मिलेगा मंडी में

बथुआ क्या है? (What is Bathua in Hindi?)

बथुआ एक प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक शाक है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके पत्ते शीतादरोधी और पूयरोधी होते हैं, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के लवण और क्षार पाए जाते हैं, जो पेट रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनेक अन्य बीमारियों के इलाज में भी उपयोगी हो सकता है।