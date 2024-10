अपच-गैस से राहत दिला सकता है अजवाइन के साथ इन 4 चीजों का सेवन

अजवाइन (Benefits of celery in indigestion gas) के सेवन कि बात कि जाए तो पेट दर्द , वजन कम करने और शरीर में विभिन्न समस्याओं निजात पाने के लिए इसका सेवन किया जाता है। बताया जाता है कि जिन लोगों को अपच, गैस आदि समस्या है तो इसके लिए अजवाइन उनके लिए फायदेमंद होता है।

ऐसे कर सकते हैं अजवाइन का सेवन : Benefits of celery in indigestion gas अजवाइन के साथ अदरक अजवाइन और अदरक (Benefits of celery in indigestion gas ) का संयोजन खाने से पाचन संबंधी कई समस्याओं के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायता मिलती है। सर्दियों में इस मिश्रण का सेवन करने से शरीर को गर्म रखा जा सकता है और सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे फ्लू से बचाव में मदद मिलती है। इसका उपयोग करने के लिए एक गिलास पानी में अदरक और अजवाइन डालकर अच्छे से उबालें, और जब यह तैयार हो जाए, तो इसे धीरे-धीरे पिएं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी।

यह भी पढ़ें वजन कम करने के लिए हरे मूंग का सेवन हो सकता है फायदेमंद, जानिए इसके फायदे अजवाइन के साथ गुड़ या शहद पाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए अजवाइन (Benefits of celery in indigestion gas) के लड्डू का सेवन लाभकारी हो सकता है। गुड़ में आयरन सहित कई अन्य खनिज होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए अजवाइन (Benefits of celery in indigestion gas) के लड्डू का सेवन लाभकारी हो सकता है। गुड़ में आयरन सहित कई अन्य खनिज होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं।

अजवाइन के साथ काला नमक अजवाइन और काला नमक मिलाकर सेवन करने से एसिडिटी और कब्ज से राहत पाने में मदद मिलती है। यह न केवल अपच को दूर करता है, बल्कि पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर बनाता है। उपयोग के लिए, आधा चम्मच काला नमक और अजवाइन का पाउडर मिलाकर एक चूर्ण तैयार करें और इसे रोजाना भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। इस मिश्रण का सेवन करने से पेट से जुड़ी कई समस्याओं में त्वरित राहत मिलती है।

अजवाइन के साथ सौंफ अजवाइन और सौंफ (Benefits of celery in indigestion gas) का संयोजन न केवल एक अद्भुत सुगंध प्रदान करता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इन दोनों जड़ी-बूटियों का पाउडर बनाकर चाय या काढ़ा तैयार करना भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तैलीय और भारी भोजन के बाद अपच, गैस, जलन और पेट फूलने की समस्याओं में अजवाइन और सौंफ का पानी उपयोगी हो सकता है।