Blood Sugar और हृदय रोगियों के लिए वरदान है यह साग, जानिए इसके और भी फायदे

चौलाई के स्वास्थ्य लाभ- Amazing Health Benefits Of Amaranth Vegetable

कब्ज से लेकर अपच और गैस में फायदेमंद Beneficial in constipation to indigestion and gas.: अपच, कब्ज, पेट फूलना, हार्टबर्न, दस्त, पेप्टिक अल्सर जैसी समस्या में चौलाई रामबाण दवा की तरह काम करती है। चौलाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों की दवा है। चौलाई आंत में फूड कणों को तोड़ने में मदद करती है और पाचक रस की मात्रा को बढ़ा देती है।