How To Get Rid of Bed Bugs: अगर आप भी खटमल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आजमाएं ये घरेलू उपाय

How To Get Rid of Bed Bugs: खटमल छोटे कीट हैं जो बिस्तर और गद्दों में पनपते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक बिस्तर को धूप नहीं रखने, सीलन और गन्दगी के कारण होता है। ये कीट इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। खटमल बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिसकी वजह से इन्हें ढूढ़ना और घरेलु नुस्खों द्वारा इन्हें मारना एक बेहद जटिल काम होता है।