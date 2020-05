25 मई को Realme TV और Realme Watch भारत में होगा लॉन्च, यहां देखें लाइव इवेंट

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रियलमी में भारत में अपना पहला Realme TV और Realme Watch लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए Realme ने मीडिया इनवाइट भेजना शुरु कर दिया है। साथ ही कंपनी ने लॉन्चिंग की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉम ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। Realme TV और Realme Watch की लॉन्चिंग Youtube चैनल, फेसबुक, कंपनी के अधिकारिक साइट पर देख सकते हैं। रियलमी डिजिटल इवेंट 25 मई को दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा।

