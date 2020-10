आज का राशिफल : शुक्रवार को वृषभ को अचानक लाभ, मिथुन का दिन अनुकूल व तुला को पदोन्नति की संभावना के बीच कैसा रहेगा आपका दिन

आज साल 2020 की तारीख 09 अक्टूबर को शुक्रवार friday का दिन है। ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु यानि दैत्यगुरु माना जाता है। वहीं कुंडली में इसे भाग्य का कारक माना गया है। इनका रत्न हीरा है। इस दिन की कारक देवी माता लक्ष्मी जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 08 October 2020...

आज अश्विन माह ( अधिकमास ) के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि ( 05:49 PM तक फिर अष्टमी ) व दिन शुक्रवार ( 09 October 2020, friday ) का है। इस दिन आद्रा नक्षत्र ( 12:27 AM अक्टूबर 10 तक ) रहेगा।

09 अक्टूबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:21 AM से 12:08 PM

: अमृत काल : 01:47 PM से 03:29 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 12:27 AM अक्टूबर 10 से 05:54 AM अक्टूबर 10

: रवि योग : -

09 अक्टूबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 12:55:12 से 13:42:02 तक

: राहुकाल - 10:17:09 से 11:44:58 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 09 अक्टूबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 09 October 2020, friday...

1. मेष राशि :-

आज आलस त्यागें और समय पर काम करें। सश्रम किए गए कार्य सफल होंगे। आप की मेहनत से व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। पारिवारिक कष्ट व समस्याओं का अंत संभव है। आय से अधिक व्यय न करें।

2. वृषभ राशि :-

आज आकस्मिक लाभ की संभावना के बीच परिश्रम से स्वयं के कार्यों में भी शुभ परिणाम मिलने की उमीद है। निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नता होगी। मुकदमे में विजय होगी।

3. मिथुन राशि :-

दिन अनुकूल है। व्यापार में सफलता मिलेगी। आज कार्य में नवीनता के भी योग हैं। संतान के व्यवहार से समाज में सम्मान बढ़ेगा। आप को पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता बढ़ेगी।

4. कर्क राशि :-

आज दूसरों के झंझटों में न पड़े, साथ ही आपकी मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने में संदेह है। आज किसी हनुमान मन्दिर में जा कर सिंदूर और तेल अर्पण करे रुके काम बनेंगे,सफलता मिलेगी।

5. सिंह राशि :-

बिना सोच विचार के कोई भी काम न करें। अच्छे कार्यों के लाभकारी परिणाम मिलेंगे। विरोधियो से सावधान रहें। सामाजिक समारोहों में भाग ले सकते हैं। मांगलिक आयोजनों के लिए रुपरेखा में परिवर्तन होगा।

6. कन्या राशि :-

आज आलस्य से काम बिगड़ सकते हैं। कार्यो में रुकावट की संभावना के बीच कार्यस्थल पर किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं करें। महत्वपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप से नुकसान सम्भव है।

7. तुला राशि :-

दिन की शुरुवात आनंदप्रद रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। समाज में अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हितचिंतक रहेंगे। व्यापार-नौकरी में लाभ होगा। परिजनो की मदद से कार्य सम्पन्न होंगे।

8. वृश्चिक राशि :-

यात्रा के योग के बीच रिश्तेदारों से संपत्ति संबंधी विवाद बड़ा रूप ले सकते है, अत: सतर्क रहें। जिसे आप किसी काम का नहीं समझते थे, आज वही आप के कार्यो में सहभागी बनेगा।

9. धनु राशि :-

आज कार्यों को परिजनों में प्रशंसा मिलेगी। मन में उत्साह बढेगा, जिससे कार्य की गति बढ़ेगी। कानूनी विवाद निपटेंगे। लेकिन, सामाजिक कुछ लोग आप के किए कार्यो से नाखुश रहेंगे। खर्चों में कमी करें।

10. मक़र राशि :-

नवीन योजनाओं में निवेश सम्भव है। आप की दिनचर्या में बदलाव की संभावना के बीच भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ सम्भव है। रचनात्मक अथवा व्यापारिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा।

11. कुम्भ राशि :-

व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा। लेकिन, परिवार में तनाव से चिंता बढेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। परोपकार में रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म में समय व्यतीत होगा।

12. मीन राशि :-

दिन मध्यम है। संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा। किसी शुभचिंतक से मेल-मुलाकात आत्मबल मजबूत करेगी। लापरवाही से काम न करें। वाहन सुख सम्भव है।