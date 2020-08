आज का राशिफल: बुधवार का दिन इन राशि वालों के बनेंगे सभी काम, आय में होगी वृद्धि

आज अगस्त 2020 की 19 तरीख यानि 19 अगस्त 2020 को बुधवार Wednesday का दिन है। बुध को ज्योतिष में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। इनका रंग हरा व रत्न पन्ना है। इस दिन के कारक देव श्री गणेश जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 19 August 2020

आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या ( 08:11 AM तक फिर प्रतिपदा – 05:19 AM, अगस्त 20 तक ) व दिन बुधवार ( 19 August 2020, Wednesday ) का है। इस दिन मघा नक्षत्र ( 02:07 AM, अगस्त 20 तक ) रहेगा।

19 अगस्त 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अमृत काल - 11:55 PM से 01:23 AM, अगस्त 20

19 अगस्त 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 16:45:45 से 17:37:28 तक

: राहुकाल - 12:01:17 से 13:38:15 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 19 अगस्त 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 19 August 2020, Wednesday

1. मेष राशि :-

आपकी समझदारी से रुके कार्य पूरे होंगे। यश प्राप्ति के योग के चलते व्यवसायिक कार्यप्रणाली सुधरेगी। नई योजना बनेगी। निवेश शुभ रहेगा। कुसंगति से हानि होगी।

2. वृषभ राशि :-

अपने व्यवहर को नम्र रखें। पिता की चिंता रहेगी। कई दिनों से रुके कार्य पूरे होंगे।यात्रा सफल रहेगी। सामाजिक कार्य में रुचि रहेगी। राजकीय बाधा दूर होगी। विवाद न करें।

3. मिथुन राशि :-

अपने वाक्चतुर्य से आप कार्यस्थल पर सभी का मन जीत लेंगे।जीवनसाथी की चिंता रहेगी। निवेश में हानि संभव है। दिल को ठेस पहुंच सकती है, धैर्य रखें।

4. कर्क राशि :-

व्यवसाय में लाभ हो सकता है। राजकीय सहयोग मिलेगा। प्रेम-प्रसंग में सावधानी रखें अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। अपनी आदतें सुधारें, वरना अपमानित होना पड़ सकता है।

5. सिंह राशि :-

व्यवसाय में प्रयास सफल रहेंगे। उत्साह वृ्द्धि होगी। सुख के साधन मिलेंगे। शत्रु परास्त होंगे। यात्रा सुखद रहेगी। पीड़ा के बीच आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

6. कन्या राशि :-

शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। चोरी आदि से बचें। निवेश शुभ रहेगा। लेकिन, जल्दबाजी न कोई कार्य न करें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं।अस्वस्थता के बीच किसी के बारे ज्यादा सोचना ठीक नहीं है।

7. तुला राशि :-

यात्रादि से लाभ और माता पिता के साथ सम्बन्ध अच्छे होंगे। लेकिन, क्रोध की अधिकता से बने काम बिगड़ जाएंगे। राजकोप का सामना करना पड़ सकता है। भय का वातावरण बनेगा। अस्वस्थता रहेगी।

8. वृश्चिक राशि :-

कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। सब को साथ में ले कर चलें। अचानक बड़े खर्च सामने आने से आर्थिक संकट सम्भव है। कर्ज लेना पड़ सकता है। हानि से बचें। कुसंगति हानिकर रहेगी।

9. धनु राशि :-

संतान के किए कार्य मन को सुख देंगे। गृहस्‍थ सुख मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। बकाया वसूली होगी। यात्रा सफल रहेगी। परिश्रम अधिक होगा। आजीविका के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी।

10. मकर राशि :-

शुभ समाचार मिलने के साथ ही साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी। धन लाभ होता रहेगा। नया मकान दुकान खरीदने के योग हैं। धर्म-कर्म में रुचि बढेगी। यात्रा सफल रहेगी।

11. कुम्भ राशि :-

सुख सुविधा के सामानों पर खर्च होगा। पत्नी के स्वास्थ की चिंता रहेगी। ज़िद न करें, परिजनो की बात मानें लाभ होगा। घर की साफ़ सफ़ाई करने में समय बीतेगा। अकारण घर का वातावरण ख़राब करने से बचें।

12. मीन राशि :-

जीवन शैली में परिवर्तन से लोग अचंभित रह जाएंगे। आय के नए स्त्रोत सामने आएंगे। बकाया वसूली होगी। व्यावसायिक नए अनुबंध होंगे।अनजान लोगों से सम्बन्ध स्थापित होंगे। लेकिन, अपने भविष्य के प्रति भय रहेगा।