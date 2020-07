आज का राशिफल: सोमवार के दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से इनकी चमकेगी किस्मत, और आपकी...

आज वर्ष 2020 की जुलाई का 13वां दिन यानि 13 जुलाई 2020 को सोमवार Monday का दिन है। सोम यानि चंद्र... ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना जाता है। इसका रंग सफेद व रत्न मोती है। इस दिन की कारक देव भगवान शिव हैं।

आज का विशेष : Today's Special 13 July 2020

आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ( 06:09 PM तक फिर नवमी ) व दिन सोमवार ( 13 july 2020, Monday ) का है। इस दिन नक्षत्र रेवती ( 11:14 AM तक फिर अश्विनी ) रहेगा। वहीं आज ही सावन 2020 का दूसरा सोमवार भी है।

13 जुलाई 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त - 11:37 AM से 12:31 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग - 08:33 AM से 10:20 AM

13 जुलाई 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: यमगण्ड - 10:21:46 से 12:03:40 तक

: राहुकाल - 06:57:59 से 08:39:53 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 13 जुलाई 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 13 July 2020, Monday

1. मेष राशि:-

कार्य स्थल पर आज कुछ लोग आप की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन,सामाजिक कार्यों मे आप का सहयोग रहेगा। आज समय का सदुपयोग करें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।



2. वृषभ राशि:-

नवीन कारोबार में सफल होंगे। कार्यस्थल पर विवाद संभव है। पेट संबंधित रोग से पीड़ित रहेंगे।

3. मिथुन राशि:-

आज किसी पर भी पैसो से संबंधित विश्वास न करें, अन्यथा धोखा होने के पूरे योग हैं।स्थायी संपत्ति के निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। व्यापार-व्यवसाय में अनुकूल अवसर मिलेंगे पर समझदारी से काम करें।



4. कर्क राशि:-

व्यापारिक नवीन योजनाओं से लाभ होगा। अपने कॅरियर पर ध्यान दें। परिवार में मेल-जोल बढेगा। अपनी वस्तुओं को संभालकर नहीं रखने से नुकसान की संभावना।

5. सिंह राशि:-

आज नया कारोबार स्थापित करने के लिए कर्ज की व्यवस्था करने में जुटे रहेंगे। कार्य स्थल पर अधिकारी वर्ग में महत्व बढ़ेगा। परिवार में चल रहे विवाद के कारण घर का त्याग करना पड़ सकता है।



6. कन्या राशि:-

दिन के महत्वता को समझते हुए, अपने भविष्य के लिए निर्णय लें। क्रोध पर संयम रखें। खर्च की अधिकता रहेगी। अपने कर्मचारियों की नासमझी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।



7. तुला राशि:-

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा। अपनी जीवन शैली को बदले। मकान, वाहन के क्रय-विक्रय में धन निवेश करेंगे। किसी कला जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा।



8. वृश्चिक राशि:-

अपनों का साथ मिलने से काम पूरा होगा। संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। झूठ बोलने वालों से सावधान रहें। घर परिवार में भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षमता में वृद्धि सम्भव है।

9. धनु राशि:-

आज का दिन शुभ होने के साथ ही व्यापार में नई योजनाओं लाभ मिलेगा। अपनों से लेन-देन में सावधानी रखें। दांपत्य जीवन अनुकूल रहेगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।



10. मकर राशि:-

निजी जीवन में चल रहे मनमुटाव दूरिया बड़ा सकते हैं।फालतू विवादों से दूर रहें। समाज, परिवार में आपको महत्व मिलेगा। धर्म ग्रंथो के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी।



11. कुम्भ राशि:-

आत्म विश्वास में वृद्धि के बीच पिता के साथ गंभीर विषय पर चर्चा होगी। बिना मांगे किसी को अपनी राय न दें। दूसरे के मामलो में पड़ने से नुकसान आप का ही होगा। सामाजिक समारोह में शामिल होगे।

12. मीन राशि:-

अपने विवेक से काम करें, क्योंकि आप चाह कर भी अपने मन माफिक काम नही कर पा रहे है। न्यायालय से जुड़े मामलों में लापरवाही बिलकुल न करे। विद्यार्थियों के लिए समय सफलता हासिल करने का है। व्यापार-व्यवसाय में गति आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।