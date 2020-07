आज का राशिफल: मां लक्ष्मी की कृपा से आज इन राशि वालों का चमकेगा भाग्य

साल 2020 की जुलाई का आज आखिरी दिन यानि 31 जुलाई 2020 को शुक्रवार friday का दिन है। शुक्र को दैत्यों का गुरु यानि दैत्यगुरु का दर्जा प्राप्त है। वहीं ज्योतिष में इसे भाग्य का कारक माना गया है। इसका रत्न हीरा है। जबकि इस दिन की कारक देवी धन्य धान्य की देवी मां लक्ष्मी मानी गई हैं।

आज का विशेष : Today's Special 31 July 2020

आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि ( 10:42 PM तक फिर त्रयोदशी ) व दिन शुक्रवार ( 31 july 2020, friday ) का है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र ( 07:05 AM तक फिर मूल ) रहेगा।

31 जुलाई 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त - 11:38 AM से 12:31 PM

: अमृत काल - 12:29 AM, अगस्त 01 से 02:04 AM, अगस्त 01

31 जुलाई 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 13:24:04 से 14:17:20 तक

: राहुकाल - 10:24:17 से 12:04:09 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 31 जुलाई 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 31 July 2020, friday

1. मेष राशि :-

दिन के शुरू में क्रोध हावी रहेगा। नौकरी में में नया प्रस्ताव मिलने के बावजूद मन माफिक काम न होने से परिजनों पर नाराज होंगे। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़ें।



2. वृषभ राशि :-

निवेश किए धन से अर्जित होने वाले वाले लाभ में विलंब होगा। अर्थ व्यवस्था बिगड़नें से निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। संतान के लिए निर्णय लेने में दुविधा होगी।



3. मिथुन राशि :-

कार्यस्थल पर आपके पराक्रम की प्रशंसा बढ़ेगी। व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। लेकिन कम समय में अधिक लाभ अर्जित करने के चक्कर में न उलझें। मेहनत करें। जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी।



4. कर्क राशि :-

आज विशेष उन्नतिकारक योगों के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी। कार्यस्थल पर अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता आवश्यक है। भवन निर्माण के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। मन को भक्तिभाव में लगाने की कोशिश करेंगे।

5. सिंह राशि :-

आलस को त्याग करने से रुके कार्य में सफलता मिलेगी। पूंजी निवेश में सोच से अधिक लाभ होगा। अपनी कार्ययोजना और निर्णय पर अमल करना जरूरी है। किसी के प्रति आकर्षित होंगे।



6. कन्या राशि :-

आज का पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में वृद्धि होने के कारण काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे। वायु विकार से पीड़ित रहने की संभावना है।

7. तुला राशि :-

आज समय रहते जरूरी दस्तावेजों को संभाल लें, सामाजिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा। स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें। परिवार की समस्या का समाधान होगा।निजी कार्य की व्यस्तता रहेगी।



8. वृश्चिक राशि :-

नवीन अनुबंध व समझौतों के कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी। जनकल्याण की भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज रचनात्मक काम होंगे। दैवीय कार्यों में दिन बीतेगा।

9. धनु राशि :-

सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा साथ ही आप के प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार से सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे। अपनी परिवारिक जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें। पारमार्थिक कार्यों में धन लगेगा।



10. मकर राशि :-

कार्य की अधिकता के बावजूद कार्य की सफलता से मनोबल मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग है। सक्रिय होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन,अजनबी व्यक्ति का विश्वास न करें, धोखा मिल सकता है।

11. कुंभ राशि :-

सुख-समृद्धि बढ़ेगी। आर्थिक निवेश में सोच-समझकर निर्णय लेने पर लाभ होगा। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। परिवार, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, कम बोलें और अच्छा बोलें।

12. मीन राशि :-

व्यापार-व्यवसाय में चल रही उलझनों से परेशान रहेंगे। लाभ होने की संभावना के बीच मित्र से मुलाकात संभव है। किसी परिजन के साथ अपने विशेष कार्य की पूर्ति के लिए देव स्थलो का भ्रमण करेगे।