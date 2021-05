Weekly Horoscope (10 मई से 16 मई 2021): सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (10 may to 16 may 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Singh Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह अवसरों को हाथ से न जाने दें,बेहतर होगा कि खुद को अपडेट भी रखें। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। वहीं मित्रों और सगे संबंधियों के बीच भी आपके मान व प्रतिष्ठा में बढ़ौतरी होगी।

चिकित्सा से जुड़े लोगों का समय अनुकूल है। ध्यान रखें इस समय किसी भी चीज को लेकर आप पर उसका कोई नाकारात्मक प्रभाव न पडें। इस समय राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े पद के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ऐसे में हर चीज को लेकर गंभीरता से अवश्य विचार करें।

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आप अपने जुनून के चलते अच्छी प्रगति अर्जित कर सकेंगे। वहीं नए उपायों पर काम इस समय व्यवसाय को और समृद्ध करने के लिये बेहतर रहेगा। धन वृद्धि के शुभ संयोग के बीच आप इस सप्ताह यात्राओं द्वारा भी विशेष सफलता हासिल कर सकेंगे। कुछ ठोस निर्णय आपकी सुख समृद्धि को बरकरार रखेंगे।

इस सप्ताह अपनी सेहत पर ध्यान दें, जिससे सेहत में काफ़ी सुखद बदलाव नज़र आएंगे और आप तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। उचित होगा असंतुलित दिनचर्या और असमय यात्रा से बचें और जरूरत पडने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

आपका स्वभाव इस दौरान आपको किसी तनाव या विवादों में ला सकता है। उचित होगा क्रोध और वाणी पर संयम रखें। प्रेम प्रसंग में किसी तरह के इगो से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। वाहन धीरे चलाएं, चोट लगने की आशंका है।

उपाय: आदित्यह्दय स्त्रोत का पाठ करने के अलावा हर रोज सूर्य को जल दें।

लकी दिन: गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार