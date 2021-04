Aaj Ka Rashifal - Horoscope Today 27 April 2021: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानें मंगलवार के दिन किसे होगा धन लाभ?

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज 27 अप्रैल 2021 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...



Read more - हनुमानजी से जुड़ी ये खास बातें,जो उन्हें तुरंत करती हैं प्रसन्न

: आज का 27 April 2021 मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

आज का पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में वृद्धि होने के साथ ही काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे। वायु विकार से पीड़ित रहेंगे।

: आज का 27 April 2021 वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

निजी कार्य की व्यस्तता रहेगी। समय रहते जरूरी दस्तावेजों को संभाल लें, सामाजिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा। स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें। परिवार की समस्या का समाधान होगा।

: आज का 27 April 2021 मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

नवीन अनुबंध व समझौतों के कारण आपके लाभ मे वृद्धि होगी। जनकल्याण की भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दैवीय कार्यो में दिन बीतेगा। आज रचनात्मक काम होंगे।

: आज का 27 April 2021 कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

सामाजिक कार्यों से सुयश मिलने के साथ ही आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार से सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे। पारमार्थिक कार्यों में धन लगेगा।

Read more - 2021 में हनुमान भक्तों को होगा खास फायदा, जानिये नए साल का हनुमान जी से संबंध