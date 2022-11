Weekly Horoscope 20 to 26 November 2022- मेष से मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साप्ताह

भोपाल Published: November 19, 2022 06:44:53 pm

Weekly Horoscope 20 to 26 November 2022 : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन की भांति हर साप्ताह ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल साप्ताहिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार इस सप्ताह मेष से मिथुन राशि के जातकों के लिए 20 से 26 नवंबर 2022 तक क्या कहता है? - मेष साप्ताहिक राशिफल : Aries Weekly Horoscope 20 to 26 November 2022 मंगल की इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता भरा है। सप्ताह की शुरुआत में ही कॅरियर-काराबोर के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती है। उम्मीद से कम फल मिलेगा। सेहत और संबंध पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सप्ताह की शुरुआत में शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। खान-पान पर विशेष ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र पर फोकस करना होगा, विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। सप्ताह के अंत तक आपको धन की कमी से जूझना पड़ सकता है, उचित होगा धन का प्रबंधन करके चलें। दांपत्य जीवन में तालमेल में कुछ कमी रहेगी। शुभ रंग : पीला, लाइट ब्लू अनुकूल सलाह : हर रोज बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं।

- वृषभ साप्ताहिक राशिफल : Taurus Weekly Horoscope 20 to 26 November 2022 शुक्र की इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य वाला होने के चलते इनके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। सप्ताह के शुरुआत में कॅरियर या कारोबार के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद शुभ रहेगा। आप अपने विरोधियों पर इस समय आसानी से विजय पा लेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में घर-परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है। लेकिन, माता-पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से शीघ्र ही सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता के साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। शुभ रंग : नीला, सफेद अनुकूल सलाह : हर रोज देवी दुर्गा के किसी स्वरूप की आराधना करें और शुक्रवार को प्रसाद में दूध, सफेद मिठाई या चीनी जरूर चढ़ाएं। - मिथुन साप्ताहिक राशिफल : Gemini Weekly Horoscope 20 to 26 November 2022 बुध की इस राशि के जातकों का मन इस सप्ताह उदास रहेगा। इसका कारण अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद समय पर न मिल पाने होगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधी आपको नीचा दिखाने के प्रयास कर सकते हैं। वहीं कॅरियर और कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप सफलता न मिलने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। जबकि व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन-देने करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। उचित होगा कि इस समय सोच-समझकर ही धन निवेश करें। सप्ताह के अंत में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर काफी मददगार साबित होगा। शुभ रंग : हरा, ग्रे अनुकूल सलाह : गणपति पर हर रोज दूर्वा अर्पित कर गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान करें। पढ़ना जारी रखे

